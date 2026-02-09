Conan il ragazzo del futuro | per il 45° anniversario arriva in 4k ecco in quali sale vederlo in Italia

Per il 45° anniversario, gli appassionati di anime avranno l’opportunità di rivedere Conan, il ragazzo del futuro, in una versione restaurata in 4K. Animagine porta al cinema il finale, che sarà proiettato in alcune sale italiane. È un’occasione per riscoprire un classico che ha segnato una generazione e che ora torna in alta definizione.

Per celebrare i 45 anni di Conan, il ragazzo del futuro, Animagine porta al cinema il finale restaurato in 4K dell'unica serie diretta da Hayao Miyazaki. Un evento speciale, limitato a tre giorni, che riporta sul grande schermo un classico senza tempo. Ci sono storie che non invecchiano, ma sedimentano: Conan, il ragazzo del futuro è una di quelle. A 45 anni dalla prima messa in onda, la serie firmata Hayao Miyazaki torna nelle sale italiane con un evento speciale che ne celebra il finale, restaurato in 4K. L'unica serie di Miyazaki e un finale che torna a farsi sentire Tra i tanti titoli che hanno costruito il mito di Hayao Miyazaki, Conan, il ragazzo del futuro occupa un posto speciale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dal 9 all'11 febbraio, i cinema italiani ospitano Conan, ragazzo del futuro, in occasione del 45º anniversario della serie diretta da Hayao Miyazaki.

Conan il ragazzo del futuro torna nelle sale italiane in versione 4K.

Conan - Il ragazzo del futuro, la serie che ha rivelato il talento di Miyazaki e il suo incorreggibile ottimismo. Di cui oggi abbiamo molto bisognoIl regista giapponese in purezza, alla sua prima prova e già ossessionato dai temi che caratterizzano la sua carriera: l’amore per l’ambiente e la fiducia nei giovani. Il 9-10-11 febbraio al cinema. mymovies.it

Per celebrare i 45 anni di Conan, il ragazzo del futuro, Animagine porta al cinema il finale restaurato in 4K dell'unica serie diretta da Hayao Miyazaki. Un evento speciale, limitato a tre giorni, che riporta sul grande schermo un classico senza tempo.

