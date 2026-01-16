Conan ragazzo del futuro | per festeggiare i 45 anni il capolavoro di Miyazaki arriva al cinema

Dal 9 all’11 febbraio, i cinema italiani ospitano Conan, ragazzo del futuro, in occasione del 45º anniversario della serie diretta da Hayao Miyazaki. L’evento speciale presenta gli episodi finali restaurati, offrendo un’opportunità unica di rivivere questa storica produzione televisiva. Un’occasione per appassionati e nuovi spettatori di riscoprire un classico dell’animazione giapponese, celebrando la lunga storia di un capolavoro senza precedenti.

Il 9, 10 e 11 febbraio arriva nei cinema italiani Conan, ragazzo del futuro - 45° TV Anniversary, evento speciale dedicato alla storica serie diretta da Hayao Miyazaki, con un montaggio degli episodi finali restaurati e mai proiettati sul grande schermo. Tra i tesori dell'animazione giapponese, pochi hanno segnato così profondamente l'immaginario quanto Conan, il ragazzo del futuro. Per il suo 45° anniversario, l'unica serie TV diretta da Hayao Miyazaki arriva in sala per tre giorni, offrendo ai fan un viaggio di ritorno nel futuro post-apocalittico degli anni '70. Miyazaki sul grande schermo con il suo primo mondo futurista Prodotto nel 1978 per NHK e trasmesso in Italia a partire dal 1981, Conan ragazzo del futuro rappresenta un unicum nella carriera del Maestro: la prima serie animata interamente diretta da Hayao Miyazaki, in cui firma character design, storyboard e scenografie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

