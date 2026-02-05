Conan il ragazzo del futuro | anteprima in 4K e clip esclusiva su Sky TG24

Conan il ragazzo del futuro torna nelle sale italiane in versione 4K. La serie animata di Miyazaki festeggia i 45 anni e viene rilanciata con una versione restaurata. Sky TG24 ha pubblicato anche una clip esclusiva.

**Conan, il ragazzo del futuro**, serie animata di Hayao Miyazaki, torna nelle sale cinematografiche italiane in versione **4K** per celebrare il suo **45º anniversario televisivo**. È un evento unico, limitato a soli tre giorni: **dal 9 al 11 febbraio 2026**, con un montaggio esclusivo realizzato da **Animagine**, la collana nata dalla collaborazione tra **Dynit e Adler Entertainment**. Ma non basta: per la prima volta, ha messo a disposizione una **clip esclusiva** dedicata agli ultimi episodi, che anticipa il traguardo finale della serie animata, considerata una delle poche opere firmate unicamente da **Hayao Miyazaki**, il premio Oscar giapponese che ha reso l’animazione un linguaggio artistico e umano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dal 9 all’11 febbraio, i cinema italiani ospitano Conan, ragazzo del futuro, in occasione del 45º anniversario della serie diretta da Hayao Miyazaki.

