La polemica torna a infiammare il dibattito sulla storia politica francese. Oggi, il leader di Fratelli d’Italia, Luca Bardella, ha ricordato come Jack Lang, nel 1977, abbia firmato una petizione su Le Monde chiedendo di depenalizzare i rapporti sessuali considerati “non violenti” con i minori. La notizia riaccende le discussioni sulla posizione dell’ex ministro e sulle interpretazioni storiche delle sue azioni.

Effettivamente Jack Lang firmò una petizione su Le Monde nel 1977 chiedendo una revisione delle i rapporti sessuali non violenti con i minori, tenendo conto del consenso. Nel 2021 poi la liquidò come “assurdità”. Quanto a Epstein, ha ammesso di avere avuto legami con lui (incontri, favori), ma ha affermato di non essere stato a conoscenza dei suoi crimini all’epoca. Il quotidiano francese Le Monde ha riportato che Lang, 86 anni, conosceva Epstein da diversi anni e che gli chiedeva favori come l’uso della sua auto o del suo aereo per sé o per la sua famiglia. Il sito web investigativo francese Mediapart ha anche riferito che nel 2016 Epstein ha fondato una società con sede nelle Isole Vergini americane, metà delle cui azioni erano di proprietà della figlia maggiore di Lang, Caroline. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Francia, Bardella: "Jack Lang chiese la depenalizzazione dei rapporti sessuali con i bambini"

La figlia dell’ex ministro Jack Lang, Caroline Lang, si è dimessa dalla presidenza dell’Unione Indipendente di Produzione Francese.

L'Assemblea Nazionale francese ha approvato all’unanimità una nuova legge che cambia le regole sui rapporti nel matrimonio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

