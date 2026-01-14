Editoria italiana il 2025 si chiude con una flessione del 2,1% a valore | vendite trade per 1,484 miliardi di euro

Nel 2025, il settore editoriale italiano ha registrato una diminuzione del 2,1% in valore, con vendite trade per circa 1,48 miliardi di euro. Il mercato librario ha subito una leggera contrazione sia in termini di fatturato che di copie vendute. Gli editori guardano al 2026, affidandosi anche ai investimenti di 60 milioni di euro destinati a rafforzare il patrimonio delle biblioteche pubbliche.

Il mercato librario chiude il 2025 con una flessione del 2,1% a valore e del 3% a copie. Gli editori puntano ora sul 2026, confidando nei 60 milioni di euro stanziati per potenziare il patrimonio delle biblioteche.

Editoria, la storica casa editrice Allemandi chiude il 2025 in forte crescita, in controtendenza con il settore - "In Italia abbiamo un sistema di sorveglianza che registra la circolazione dei virus influenzali nella popolazione, gestito dall'Istituto superiore di sanità. ilfattoquotidiano.it

Editoria, boom di Allemandi nel primo anno con i nuovi soci: ricavi oltre 5,5 milioni - La nuova Allemandi chiude il primo anno sotto la guida di Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 e Fondazione CRC con numeri ben oltre le attese. primaonline.it

Leucotea taglia il traguardo dei 500 libri pubblicati In febbraio festeggeremo il 15esimo compleanno Quando l’editoria italiana viaggia sulle 80000 novità all’anno (85870 nel 2024) arrivare al traguardo dei 500 libri pubblicati in 15 anni di attività (festeggere facebook

Il Giornale, poi Qn: il blitz di Del Vecchio jr nell’editoria italiana x.com

