comuni medi e piccoli svettano montefalco e norcia

Nel 2025 Montefalco supera Gualdo Cattaneo come comune con il maggior numero di imprese attive ogni 100 abitanti tra i paesi con 5.000-10.000 abitanti. Dopo anni in cui Gualdo Cattaneo aveva dominato questa classifica, Montefalco fa un passo avanti e si prende il primato, con 13,3 imprese contro le 12 del suo rivale. La differenza si era già fatta notare nel 2024, quando Montefalco aveva iniziato a crescere più rapidamente. Ora, il sorpasso è ufficiale e cambia

Per quando riguarda i comuni tra 5mila e 10mila abitanti, nel nel 2025 si registra il sorpasso di Montefalco (con 13,3 imprese attive ogni 100 abitanti) su Gualdo Cattaneo (12), che per anni ha detenuto lo “ Scettro dell’Imprenditorialità ” tra i municipi 5mila-10mila residenti, anche se già nel 2024 Montefalco appariva in crescita e a una spanna da Gualdo Cattaneo. Alle loro spalle ci sono Nocera Umbra (9,9), Trevi e Panicale (9,9), Spello (9,4). In fondo alla classifica Passignano sul Trasimeno (7,8) e Città della Pieve (8,5). Deruta ha 9,2 imprese attive ogni 100 abitanti e Torgiano 8,6. Anche qui il divario è netto: Montefalco presenta una vocazione imprenditoriale superiore di oltre il 70% rispetto a Passignano sul Trasimeno, ultimo in graduatoria per quanto riguarda questa fascia di comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

