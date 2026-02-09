Comunali Roma Gualtieri | Oggi lanciamo app per permettere ai cittadini di partecipare a programma – Il video

Gualtieri annuncia il lancio di un’app dedicata ai cittadini di Roma. Lo ha detto durante una conferenza, spiegando che l’obiettivo è coinvolgere di più i residenti nel processo decisionale. L’app servirà non solo per le elezioni, ma anche per definire insieme priorità e temi da affrontare. Il sindaco ha ribadito che si ricandiderà per un secondo mandato, ma questa novità punta a rendere più partecipata la campagna e il lavoro dell’amministrazione.

(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2026 "Che io mi ricandiderò per un secondo mandato è già noto. La notizia della giornata è che abbiamo lanciato uno strumento per coinvolgere di più i cittadini in questo processo, non solo in quella che sarà la campagna elettorale vera e propria, ma anche e soprattutto nell'elaborazione del programma, nella definizione delle priorità, in un dialogo anche più concreto sui temi in questo anno che ci porterà al voto. Quindi non solo uno strumento elettorale, ma uno strumento di ampliamento della partecipazione " così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine dell'evento "Con Gualtieri per Roma".🔗 Leggi su Open.online

Roma apre i suoi musei ai cittadini: da lunedì 2 febbraio, i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana potranno entrare gratis tutto l'anno.

