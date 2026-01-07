Crans-Montana uscita anticipata per permettere ai compagni di partecipare ai funerali di Chiara Costanzo | il Ministro si unisce al dolore di Milano e visita anche la scuola di Achille Barosi

A Crans-Montana, il Ministro Valditara ha anticipato la visita per partecipare ai funerali di Chiara Costanzo, condividendo il dolore di Milano e della scuola italiana. In segno di rispetto, tutte le classi hanno osservato un minuto di silenzio. L'occasione ha anche previsto una visita all'istituto di Achille Barosi, sottolineando l'importanza di solidarietà e memoria collettiva.

Milano e la scuola italiana si fermano oggi per le vittime di Crans-Montana: il Ministro Valditara partecipa ai funerali di Chiara Costanzo e visita l'istituto di Achille Barosi, mentre in tutte le classi si osserva un minuto di silenzio. Al liceo Moreschi fiori sui banchi e uscita anticipata per l'ultimo saluto alla sedicenne. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Crans Montana, aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo: l'ultimo saluto ai due amici 16enni Leggi anche: Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro a Milano: a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana. La diretta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Identificati tutti i feriti del rogo di Crans-Montana: sono 116, 83 ancora ricoverati. Spuntano nuovi dubbi sul locale; Liceo Righi, cordoglio e sgomento per Giovanni Tamburi. Psicologi online per gli studenti e uscita anticipata per il funerale; Dal Moreschi alle Orsoline, l’aiuto ai ragazzi delle scuole per affrontare la tragedia; Una minorenne di Castel San Pietro tra i dispersi del rogo di Crans-Montana. Oggi i funerali dei ragazzi italiani morti nella strage di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole - L'abbraccio collettivo per salutare le giovanissime vittime. today.it

Crans-Montana, lezioni ridotte per onorare la memoria di Riccardo: il liceo Cannizzaro autorizza docenti e compagni a partecipare alle esequie di domani - Il liceo Cannizzaro di Roma anticipa domani l'uscita alle 10:10 per permettere a studenti e docenti di partecipare ai funerali di Riccardo Minghetti, vittima dell'incendio in Svizzera. orizzontescuola.it

Crans-Montana, oggi i funerali di 5 delle 6 vittime italiane. LIVE - Il bar Le Constellation, devastato dalle fiamme, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020 ... tg24.sky.it

Strage di Crans-Montana, il Comune ammette: “Nessun controllo al pub” x.com

ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

