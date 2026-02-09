Le atlete italiane Vittozzi e Wierer sono riuscite a vincere insieme, anche senza un rapporto di amicizia stretto. Lo hanno dimostrato ancora una volta, dimostrando che non bisogna per forza essere amiche per ottenere risultati. Le loro storie si intrecciano con quelle di altre coppie di atlete che, pur non andando d’accordo, trovano la forza di competere e vincere. È una realtà che si vede spesso nello sport, dove l’obiettivo comune prevale sui rapporti personali.

Odiatevi, amatevi, fate come vi pare. E non ditecelo, non serve. Certe cose si capiscono lo stesso. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, nemmeno quasi amiche. “Siamo compagne di squadra e rivali. Nello sport ci sono delle decisioni da prendere. Devi conviverci. Ma non devi per forza andare d’accordo con tutti”. Lisa lo confessò un giorno di sei anni fa, ci aveva pensato una stagione intera e a un certo punto eruttò. Finì lì, almeno per il mondo. Il resto è un fuoricampo. Sorpresa: lo sport non è il Nirvana. Gli atleti si vogliono bene, in certi casi si detestano. Poi lottano, sudano, stringono i denti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Compagne sì, amiche no: Vittozzi-Wierer e le altre coppie che vincono anche senza amarsi

Approfondimenti su Vittozzi Wierer

Le tappe di Hochfilzen hanno portato emozioni e sorprese nel circuito di biathlon, con due vittorie di Lisa Vittozzi e successi per le staffette.

Segui in tempo reale la gara di biathlon Sprint femminile ad Oberhof 2026, con le atlete italiane in cerca di risultati importanti, senza Wierer e Vittozzi.

Ultime notizie su Vittozzi Wierer

