LIVE Biathlon Sprint femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | le azzurre cercano risposte senza Wierer e Vittozzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oberhof, prima gara individuale della quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per giovedì 9 gennaio 2026, con forti raffiche di vento attese su Oberhof, ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma della BMW IBU World Cup di biathlon. La Sprint femminile, inizialmente in calendario per venerdì 9 gennaio alle 14:25 (CET), è stata anticipata a giovedì 8 gennaio 2026, con partenza fissata alle 14:15 (CET).

LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: duello Giacomel-Perrot, la startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14. oasport.it

Biathlon, Vittozzi 3^ nella sprint di Ruhpolding - Terzo podio dell'anno in Coppa del mondo di biathlon (e ventiquattresimo complessivamente) in gare individuali per Lisa Vittozzi, terza nella sprint femminile di Ruhpolding vinta dalla norvegese ... sport.sky.it

GIACOMEL da sogno: domina la mass start di Le Grand Bornand per dispersione | HIGHLIGHTS

Biathlon – La coppa del Mondo rende omaggio a Sivert Bakken prima della Sprint maschile di Oberhof - facebook.com facebook

A Le Grand Bornand festeggiano le azzurre: Dorothea Wierer chiude la sprint in terza posizione davanti a Lisa Vittozzi #Ski #Biathlon #Wierer x.com

