biathlon a hochfilzen due vittorie per wierer e per le staffette vittozzi ancora senza podi

Le tappe di Hochfilzen hanno portato emozioni e sorprese nel circuito di biathlon, con due vittorie di Lisa Vittozzi e successi per le staffette. La Coppa del Mondo si sposta dalle fredde nevi scandinave alle suggestive piste alpine, segnando un cambio di scenario e di sfide per gli atleti.

La Coppa del Mondo di biathlon cambia completamente scenario. Dalle nevi scandinave, si passa a quelle alpine. Come di consueto, la tappa collocata nel cuore del mese di dicembre va in scena a Hochfilzen (Austria), una delle località più avvezze a ospitare il massimo circuito. Il borgo tirolese, edificato non lontano dalla ben conosciuta Kitzbühel, è capace di garantire un anello innevato anche quando la natura da "madre" si fa "matrigna" (ovvero propone un meteo sfavorevole all'organizzazione di appuntamenti agonistici). Cionondimeno, da queste parti si sono attrezzati per superare anche gli ostacoli più elevati, facendo in modo di gareggiare sempre e comunque.

