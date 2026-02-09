Commissione Cultura AIDIA RC | al via la nuova rubrica

La Commissione Cultura di AIDIA a Reggio Calabria ha lanciato una nuova rubrica dedicata alle donne nella progettazione. L’obiettivo è dare spazio alle esperienze e alle idee femminili in un settore ancora poco rappresentato. La novità è stata annunciata durante l’ultimo incontro della commissione, che si è concentrata sul futuro della cultura e dell’educazione nella città.

AIDIA Reggio Calabria attiva la Commissione Cultura: nasce una nuova rubrica dedicata alle donne nella progettazione. La Commissione Cultura di AIDIA Reggio Calabria è ufficialmente operativa e si presenta come uno spazio dinamico, partecipato e profondamente orientato alla valorizzazione del contributo femminile nelle professioni tecniche. Numerose socie hanno aderito al gruppo di lavoro, coordinato dalla vicepresidente Giovanna Caminiti, con l’obiettivo di esplorare “cultura e dintorni” attraverso iniziative capaci di unire divulgazione, memoria e visione. Tra le prime attività avviate, prende forma una rubrica mensile pubblicata su CityNow, che ha messo a disposizione un luogo di confronto e riflessione aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Commissione Cultura AIDIA RC: al via la nuova rubrica Approfondimenti su AIDIA Reggio Calabria Evoluzione delle frodi RC Auto e RC natanti. Vizzino al Senato: Gli scenari, i rischi e l’impatto sulla collettività Giovedì 18 dicembre 2025, il Senato ospiterà un confronto pubblico sulla crescente evoluzione delle frodi nella RC Auto e RC natanti, analizzando scenari, rischi e impatti sulla collettività. Tuttosport – Capitan Alex, Striscia la Notizia lancia Del Piero e la sua pallonata: la nuova rubrica Tuttosport annuncia il lancio di una nuova rubrica dedicata a Del Piero, con la partecipazione di Capitan Alex e un'intervista di Striscia la Notizia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su AIDIA Reggio Calabria Argomenti discussi: Donne d’ingegno, le storie di Sara Guppy e Anna Keichline. Anci Calabria, l’Assessore di Taurianova Maria Fedele guiderà la commissione CulturaSi amplia la rappresentanza degli amministratori comunali di Taurianova in Anci Calabria. Affidata all’assessore Maria Fedele la presidenza della commissione Cultura e Valorizzazione Beni Storici, Ist ... strettoweb.com Commissione Cultura Casaletto Vaprio e Primaria “Stefano Pavesi” 6.2.2026 - "Giornata della Memoria 2026" - Biblioteca Comunale Casaletto Vaprio Lettura a voce alta di albi illustrati a tema e laboratorio scolastico. . «“… lei mi fa paura, dice delle cose che n facebook Camera, due “vannacciani” in commissione Cultura: dopo Pozzolo anche Sasso passa col generale @Montecitorio @CD_cultura @roxsasso @EmanuelePozzolo #Vannacci #futuronazionale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.