Tuttosport – Capitan Alex Striscia la Notizia lancia Del Piero e la sua pallonata | la nuova rubrica

Tuttosport annuncia il lancio di una nuova rubrica dedicata a Del Piero, con la partecipazione di Capitan Alex e un'intervista di Striscia la Notizia. La serie si concentra su momenti iconici e storie legate al mondo del calcio, offrendo uno sguardo autentico e senza enfasi. Un appuntamento che unisce passione e memoria sportiva, pensato per gli appassionati e per chi desidera riscoprire le storie più significative del calcio italiano.

2026-01-22 14:34:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: C’è un nuovo supereroe che vola basso, tra citofoni impazziti e cancelli che non si aprono. Non arriva da un fumetto né da un set hollywoodiano, ma dal cuore della televisione più irriverente. Ha il sorriso di chi ha vinto tutto, il passo di chi sa ancora sorprendere e un’arma infallibile: una pallonata precisa, chirurgica, risolutiva. Il suo nome? Capitan Alex. In occasione della prima puntata di Striscia la Notizia – La voce della presenza di giovedì 22 gennaio, nello studio del tg satirico di Antonio Ricci arriva un ospite d’eccezione: Alex Del Piero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Capitan Alex, Striscia la Notizia lancia Del Piero e la sua pallonata: la nuova rubrica Capitan Alex arriva a Striscia la Notizia: Del Piero supereroe in prima serataIl 22 gennaio, su Canale 5, Striscia la Notizia presenta un ospite d’eccezione: Alessandro Del Piero. Capitan Alex a Striscia la NotiziaGiovedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Ezio Greggio e la sua Juve: Spalletti Copperfield. Algoritmi? Veniamo da mercati da Paperissima...; Alessandro Del Piero a Striscia la Notizia: sarà Capitan Alex. Giovedì sera il debutto. Capitan Alex, Striscia la Notizia lancia Del Piero e la sua pallonata: la nuova rubricaC’è un nuovo supereroe che vola basso, tra citofoni impazziti e cancelli che non si aprono. Non arriva da un fumetto né da un set hollywoodiano, ma dal cuore della televisione più irriverente. Ha il s ... tuttosport.com Del Piero si trasforma in supereroe e sbarca a Striscia la Notizia, Capitan Alex pronto a colpire a pallonateUn campione del mondo che indossa una tutina da supereroe, una X sul petto come segno distintivo e una pallonata come soluzione universale ai problemi quotidiani. È questa la nuova trasformazione di A ... giornalelavoce.it Il tennista altoatesino batte in tre set (6-1, 6-4, 6-2) Duckworth e vola al terzo turno dell'Australian Open dove affronterà Spizzirri #Tuttosport #Sinner #AustralianOpen - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.