Evoluzione delle frodi RC Auto e RC natanti Vizzino al Senato | Gli scenari i rischi e l’impatto sulla collettività
Giovedì 18 dicembre 2025, il Senato ospiterà un confronto pubblico sulla crescente evoluzione delle frodi nella RC Auto e RC natanti, analizzando scenari, rischi e impatti sulla collettività. L’evento si terrà nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro a Palazzo Madama, offrendo un approfondimento su uno dei temi più delicati del sistema assicurativo italiano.
Giovedì 18 dicembre 2025, dalle 9,30 alle 12, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro a Palazzo Madama (Piazza Capranica 72, Roma), il Senato ospita un confronto pubblico su uno dei nodi più delicati del sistema assicurativo italiano: le frodi nella RC Auto e nella RC natanti e i loro effetti sulla collettività. L’iniziativa, promossa dalla senatrice avvocato Erika Stefani, riunisce rappresentanti delle istituzioni, del mondo assicurativo e delle professioni per affrontare un tema che incide direttamente sui premi pagati dai cittadini, sull’efficienza della giustizia e sulla credibilità delle regole. Ildenaro.it
Frodi e speculazioni assicurative tra presente e futuro. Profili operativi e giuridici
