A Pisa cresce il numero di Pos e le imprese chiedono di ridurre le commissioni. Nei negozi, nei ristoranti e negli hotel, sempre più attività adottano il pagamento digitale. I terminali sono aumentati di oltre 660mila rispetto al 2018, confermando come il commercio si stia digitalizzando velocemente. Le aziende si aspettano che le tariffe diventino più vantaggiose per favorire ulteriormente questa svolta.

Pisa, 9 febbraio 2026 – Moneta elettronica, le imprese accelerano. Nel commercio, nel turismo e nei servizi il pagamento digitale è ormai una componente strutturale dell’offerta: nel 2024 i Pos attivi nel nostro Paese hanno raggiunto quota 3,75 milioni, con circa 660mila terminali in più rispetto al 2018 (+21%). Una crescita proseguita anche nel 2025 portando, secondo le nostre stime, il numero dei Pos in Italia a circa 3,87 milioni. “Resta però il problema delle commissioni – spiegano il presidente Pisa di Confesercenti Toscana Fabrizio Di Sabatino, quella Valdera Cuoio Futura Cavallini e quello Valdicecina Jonni Guarguaglini – e dei costi per gli esercenti soprattutto legati alle micro-transazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commercio, crescono i Pos anche a Pisa: “Serve riduzione delle commissioni”

Approfondimenti su Pisa Commercio

Nel terzo trimestre del 2025, in provincia di Sondrio, si evidenzia una crescita di artigianato, commercio e servizi, mentre l'industria registra un calo.

Al termine della seduta del Consiglio Regionale, è stato raggiunto un accordo sulla ripartizione delle presidenze delle Commissioni Consiliari tra i partiti della maggioranza, sotto la presidenza di Roberto Fico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pisa Commercio

Argomenti discussi: Crescono i pagamenti digitali in Italia, in aumento il numero dei Pos; Crescono i pagamenti digitali. I pos in Italia sono quasi 4 milioni; Confesercenti, 'verso 3,8 milioni di pos nel 2025, Italia ai vertici in Europa'.

Crescono i pagamenti digitali in Italia, in aumento il numero dei PosI servizi di pagamento digitali stanno ormai prendendo sempre più piede nei settori del commercio, nel turismo e nei servizi. A sottolinearlo sono i risultati di elaborazioni e analisi condotte da Con ... tg24.sky.it

Crescono i pagamenti digitali. I pos in Italia sono quasi 4 milioniAGI - Il pagamento digitale, soprattutto con Pos, è irrinunciabile nel commercio, nel turismo e nei servizi. Nel 2024 i Pos attivi nel nostro Paese hanno raggiunto quota 3,75 milioni, con circa 660 mi ... msn.com

Commercio e ristoranti: le imprese del Dragone crescono in Piemonte x.com

Presentato il rapporto della Camera di Commercio: in 15 anni perse quasi il 12% delle sedi, ma crescono le unità locali (+3,6%) e l’e-commerce (+70% dal 2017) facebook