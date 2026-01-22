Accordo sulla ripartizione delle presidenze delle commissioni consiliari in Regione

Al termine della seduta del Consiglio Regionale, è stato raggiunto un accordo sulla ripartizione delle presidenze delle Commissioni Consiliari tra i partiti della maggioranza, sotto la presidenza di Roberto Fico. Questa ripartizione mira a garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e a favorire un funzionamento efficace delle istituzioni regionali. L'intesa rappresenta un passo importante per il governo regionale e la gestione delle attività legislative.

Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime Oltre tre milioni di euro recuperati dalla Guardia di Finanza sulla verifica della regolarità delle concessioni demaniali marittime Al termine della seduta del Consiglio Regionale, si è concretizzato l’accordo riguardante la ripartizione delle Presidenze delle Commissioni Consiliari tra i partiti della maggioranza, presieduta da Roberto Fico. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Accordo sulla ripartizione delle presidenze delle commissioni consiliari in Regione VIDEO/ Regione, accordo sulle Commissioni: tre presidenze al Pd. Ma l’area Mastella frenaNella regione Campania si conclude l’accordo interno alla maggioranza di centrosinistra per la ripartizione delle presidenze delle commissioni consiliari. Consiglio regionale della Calabria, elette le presidenze delle otto commissioni: i nomiIl Consiglio regionale della Calabria ha ufficialmente eletto le presidenze delle sue otto commissioni, tra cui sei permanenti e due speciali, Vigilanza e Anti-'ndrangheta. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Economie residue MOF: firmato accordo fra Ministero e Sindacati per l’utilizzo delle risorse; Bruxelles rammaricata per l’invio dell’accordo UE-Mercosur alla CGUE; Regione, c'è intesa per le Commissioni: restano fuori due partiti di maggioranza; REGIONE CAMPANIA. COMMISSIONI, ACCORDO TRA I PARTITI: 3 AL PD, 1 M5S, 1 PER FICO PRESIDENTE, AVANTI-PSI, CASA RIFORMISTA E A TESTA ALTA. L’accordo per le Commissioni regionali in Campania è appeso ad un filo. Anzi, ad un questoreAccordo sulle presidenze delle commissioni Campania ancora in bilico: nove caselle da chiudere, Avs ago della bilancia, ritocchi possibili fino al Consiglio ... fanpage.it Europarlamento richiede consulto Corte UE per nuovo accordo Mercosur: significative implicazioni economiche in vistaGli eurodeputati riuniti a Strasburgo hanno approvato una mozione che rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea la verifica di conformità ai ... assodigitale.it Il Parlamento ha deciso di inviare il testo dell'accordo commerciale alla Corte di Giustizia: niente ratifica fino alla pronuncia dei giudici. Ecco cosa succede - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.