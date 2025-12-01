Rapina da film sull’A2 | commando armato assalta portavalori spari e auto in fiamme

Assalto a un portavalori sull’A2 tra Scilla e Bagnara: colpo da 2 milioni, spari in galleria e auto incendiate per fuggire. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Rapina da film sull’A2: commando armato assalta portavalori, spari e auto in fiamme

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

NanoTV. . #Giugliano - Rapina con paletta falsa della Finanza: 29enne arrestato dopo inseguimento da film. Servizio di #CarmineDArgenio - facebook.com Vai su Facebook

Rapina da film sull’A2: commando armato assalta portavalori, spari e auto in fiamme - Un commando armato ha assaltato un mezzo portavalori della società Sicurtransport lungo l’autostrada A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in ... Segnala affaritaliani.it