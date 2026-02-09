Come un italiano è finito tra i ballerini del Super Bowl 2026 con Bad Bunny

Ieri notte, durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha portato in scena uno spettacolo che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo. Tra le luci e le coreografie, un italiano si è trovato sul palco insieme ai grandi nomi della musica internazionale, sorprendendo tutti. La sua presenza ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori e ha fatto parlare di un’Italia che si fa spazio anche nel mondo dello spettacolo globale.

Ieri notte, l'Halftime Show del Super Bowl 2026 di Bad Bunny non è stato "solo" uno spettacolo globale, ma una dichiarazione culturale messa in scena davanti a centinaia di milioni di persone. Il palco che ogni anno riscrive i confini dell'intrattenimento, questa volta ha scelto infatti di parlare spagnolo, di celebrare le culture latine e di farlo con una potenza simbolica che va oltre la musica. Tra i moltissimi ballerini, anche l'italiano Antonio Spinelli. «Il Super Bowl è un evento canonico dell'industria pop», dice. «Fin da piccolo, ogni anno guardavo lo show con ammirazione perché artisti, coreografi e direzione artistica alzano sempre l'asticella.

Manca poco all’Halftime Show del Super Bowl 2026 e già si respira l’aria di attesa.

#Bad-Bunny- adidas || Durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto il suo debutto come designer di scarpe.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha preso bene lo spettacolo dell'intervallo che Bad Bunny ha messo in scena durante la finale del Super Bowl e ha scritto su Truth: "Lo spettacolo dell'intervallo è una vera schifezza, uno dei peggiori"

