Come un italiano è finito tra i ballerini del Super Bowl 2026 con Bad Bunny

Da gqitalia.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri notte, durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha portato in scena uno spettacolo che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo. Tra le luci e le coreografie, un italiano si è trovato sul palco insieme ai grandi nomi della musica internazionale, sorprendendo tutti. La sua presenza ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori e ha fatto parlare di un’Italia che si fa spazio anche nel mondo dello spettacolo globale.

Ieri notte, l’Halftime Show del Super Bowl 2026 di Bad Bunny non è stato “solo” uno spettacolo globale, ma una dichiarazione culturale messa in scena davanti a centinaia di milioni di persone. Il palco che ogni anno riscrive i confini dell’intrattenimento, questa volta ha scelto infatti di parlare spagnolo, di celebrare le culture latine e di farlo con una potenza simbolica che va oltre la musica. Tra i moltissimi ballerini, anche l’italiano Antonio Spinelli. «Il Super Bowl è un evento canonico dell’industria pop», dice. «Fin da piccolo, ogni anno guardavo lo show con ammirazione perché artisti, coreografi e direzione artistica alzano sempre l’asticella. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

come un italiano 232 finito tra i ballerini del super bowl 2026 con bad bunny

© Gqitalia.it - Come un italiano è finito tra i ballerini del Super Bowl 2026 con Bad Bunny

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Dove seguire l’Halftime Show del Super Bowl 2026 in diretta tv e streaming, ballando in casa con Bad Bunny

Manca poco all’Halftime Show del Super Bowl 2026 e già si respira l’aria di attesa.

Bad Bunny ha presentato la sua prima sneaker signature con adidas durante l'Halftime Show del Super Bowl 2026

#Bad-Bunny- adidas || Durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto il suo debutto come designer di scarpe.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Predicciones para Bad Bunny en el Super Bowl 2026 | Noticias Billboard

Video Predicciones para Bad Bunny en el Super Bowl 2026 | Noticias Billboard

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Tra i giovani ChatGpt batte dottor Google e più di un italiano su dieci cambia la cura informandosi on line; AI e artigianato italiano: come integrare tecnologia e unicità; Storia del tempo, storia della lingua e grammatica emotiva; Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane.

come un italiano èIl vannacciano Pozzolo è favorevole allo Ius soli: Chi nasce qui è italianoChi è nato in Italia è cittadino italiano, dice il deputato ex meloniano e appena entrato in Futuro Nazionale, partito del generale Vannacci che sulla cittadinanza e l'immigrazione la pensa all'oppo ... ilfoglio.it

come un italiano èOlimpiadi, un'apertura spettacolare tra Canova, design italiano e doppio braciere a Milano e CortinaMomento di forte intensità emotiva quando il coro di montagna di Cortina ha intonato l’Inno di Mameli in sincrono con l’esibizione di Laura Pausini a San Siro ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.