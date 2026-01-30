Lindsey Vonn non rinuncia a Milano-Cortina dopo il brutto infortunio a Crans Montana | Il sogno continua

Lindsey Vonn non molla e vuole ancora correre a Milano-Cortina. Dopo l’infortunio a Crans Montana, la campionessa americana ha detto che il sogno olimpico non si ferma. Nonostante il dolore e i rischi, Vonn ha deciso di non rinunciare e di tentare comunque di qualificarsi per i Giochi. La sua determinazione sorprende molti, anche se la strada resta difficile.

La brutta caduta di Lindsey Vonn a Crans Montana sta mettendo a rischio la partecipazione della campionessa americana alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma la Regina della Velocità non demorde: "Il sogno non è ancora finito" ha scritto la 41enne che vuole ripresentarsi il prossimo 8 febbraio a 16 anni dall'oro olimpico di Vancouver.

