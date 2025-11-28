combinata nordica thomas rettenegger svetta nel segmento di salto a ruka azzurri nelle retrovie

Va in archivio con il miglior punteggio assoluto di Thomas Rettenegger il segmento di salto dell’ Individual Compact di Ruka, prima gara della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica maschile. L’austriaco ha primeggiato sul trampolino grande finlandese con punto HS fissato a 142 metri e scatterà davanti a tutti nel pomeriggio al via della Gundersen sulla distanza dei 7,5 km. Il fratello maggiore del più quotato Stefan non avrà comunque grandi possibilità di difendere la sua prima posizione e ottenere il secondo podio individuale della carriera nel circuito maggiore, perché il format di questa gara si basa sulle posizioni in classifica (e non sul punteggio) per definire i distacchi in vista del segmento di fondo agevolando dunque i combinatisti più competitivi sugli sci stretti. 🔗 Leggi su Oasport.it

