Combinata nordica | Thomas Rettenegger in testa dopo il PCR a Seefeld
Questa mattina a Seefeld si è disputato il primo turno del PCR della combinata nordica, con Thomas Rettenegger che ha conquistato la testa della classifica. Ora l’attenzione si concentra sulla prossima tappa, l’ultima prima dei Giochi di Milano-Cortina. Gli atleti si preparano a dare il massimo in vista della gara che si svolgerà nelle prossime ore.
Ultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile prima dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Massimo circuito internazionale a Seefeld, in Austria, dove andranno in scena tre gare tra venerdì, sabato e domenica. Al comando dopo il Provisional Competition Round troviamo Thomas Rettenegger, che veste il pettorale blu di miglior saltatore del lotto. L’austriaco ha trovato 104 metri con il punteggio di 126.8, sfruttando anche il vantaggio a livello numerico della stanga più bassa. Seguono l’altro austriaco Franz-Josef Rehrl, staccato di 8”, ed il tedesco Richard Stenzel. Quarto il norvegese Einar Luraas Oftebro, decimo invece il leader di Coppa, Johannes Lamparter. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Thomas Rettenegger
Combinata nordica: nel PCR di Oberhof guida Thomas Rettenegger, Costa 30mo
Nel PCR di Oberhof, valido come primo evento del fine settimana tedesco di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile, guida Thomas Rettenegger con Costa al 30° posto.
Combinata nordica: nel PCR di Trondheim guidano Thomas Rettenegger e Rehrl. Due italiani in top-30
Ultime notizie su Thomas Rettenegger
Argomenti discussi: La combinata nordica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Sci nordico e biathlon - Austria, pioggia di stelle nella selezione olimpica per Milano Cortina 2026; Combinata nordica – A Seefeld è tutto pronto per la classica Triple.
Combinata nordica: nel PCR di Oberhof guida Thomas Rettenegger, Costa 30moDall'HS100 di Oberhof in scena il PCR che apre il weekend tedesco per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Oggi il salto ... oasport.it
Combinata nordica: Franz-Josef Rehrl guida la Compact Race di Oberhof. 33mo Samuel CostaAustria dominante nel salto della Compact Race in quel di Oberhof per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica. Dal trampolino HS100 infatti ... oasport.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.