Rebus combinata per l’Italia | Franzoni o Paris in coppia con Vinatzer?

L’Italia aspetta con trepidazione la combinata a squadre di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara, un evento nuovo nel panorama sciistico, torna dopo aver esordito ai Mondiali dello scorso anno. La domanda che circola tra gli addetti ai lavori è chiara: Franzoni o Paris in coppia con Vinatzer? La squadra azzurra lavora già per mettere a punto le strategie e spera di sorprendere, portando a casa medaglie importanti.

La combinata a squadre è un evento nuovo nel panorama dello sci alpino: ha esordito lo scorso anno ai Mondiali e non è più stata disputata nei dodici mesi successiva, ma tornerà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e metterà in palio medaglie pesantissime. A Saalbach si registrò una tripletta svizzera: Franjo Von Allmen e Loic Meillard si imposero davanti ad Alexis MonneyTanguy Nef e Stefan RogentinMarc Rochat. L’Italia dovette accontentarsi di buoni piazzamenti in Austria: Florian Schieder e Tobias Kastlunger conclusero al sesto posto, appena davanti a Mattia Casse e Stefano Gross, mentre Alex Vinatzer uscì nel secondo atto non riuscendo a concretizzare la bella prova di Dominik Paris. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

