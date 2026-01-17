Franzoni ancora sul podio a Wengen | terzo in discesa dopo il trionfo in superG

Giovanni Franzoni si conferma tra i protagonisti sulla pista del Lauberhorn a Wengen. Dopo aver vinto in superG, il discesista bresciano si è piazzato al terzo posto nella discesa, consolidando la sua presenza tra i migliori atleti della disciplina. La sua performance testimonia costanza e crescita, contribuendo a un weekend di rilievo nel circuito di sci alpino.

Mandatory Credit: Photo by Action PressShutterstock (16365990ax) Marco ODERMATT, SUI, bib number 7, Winner Photo, Podium Photo, Vincent KRIECHMAYR, AUT, bib number 6, Podium Photo, Giovanni FRANZONI, ITA, bib number 28, Podium Photo, Men's Downhill at Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Wengen, Switzerland, 2026-01-17, Photo Credit: action press Markus Ulmer Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Wengen, Switzerland - 17 Jan 2026 Weekend da incorniciare per Giovanni Franzoni sulla pista del Lauberhorn: dopo la vittoria in superG, il bresciano sale di nuovo sul podio conquistando il terzo posto nella discesa di Wengen, alle spalle di Odermatt e Kriechmayr.

