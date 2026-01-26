Terni esulta in rimonta Punti d’oro guadagnati in trasferta

Terni conquista una vittoria importante in trasferta, ottenendo punti preziosi in una partita equilibrata contro Gaia Energy Napoli. Dopo aver perso il primo set, la Terni Volley Academy ha saputo reagire e rimontare, portando a casa il successo in cinque frazioni. Un risultato che sottolinea la determinazione e il valore della squadra in una fase cruciale del campionato.

GAIA ENERGY NAPOLI 2 TERNI VOLLEY ACADEMY 3 (25-17, 17-25, 25-21, 24-26, 11-15) NAPOLI: Arguelles Sanchez 23, Saar 17, Lanciani 10, Russo 10, Ferri 9, Starace 5, Piazza 1, Ardito (L1), Scita, Romano, Volpe (L2). N.E. - Saccone, Didonato. All. Aniello Mosca. TERNI: Martinez 22, Caporossi 17, Ciupa 13, Biasotto 9, Picardo 6, Catinelli 5, Broccatelli (L1), Troiani 0, Trappetti (L2). N.E. – Hristov, Bontempo, Mugnolo. All. Leondino Giombini. Arbitri: Andrea De Nard (BL) e Dalila Viterbo (CZ). GAIA (b.s. 18, v. 4, muri 15, errori 14). ACADEMY (b.s. 12, v. 7, muri 11, errori 15). TERNI - Successo in trasferta di vitale importanza in serie A3 maschile per la Terni Volley Academy che centra la terza vittoria stagionale.

