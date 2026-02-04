Un uomo ubriaco alla guida è stato denunciato dai carabinieri dopo un intervento per una lite tra due automobilisti in strada. Durante il controllo, i militari hanno trovato l’uomo armato con coltelli a serramanico e un’accetta nascosta sotto il sedile. La scena si è conclusa con la denuncia, mentre l’uomo dovrà rispondere di possesso di armi e guida sotto effetto di alcol.

Ubriaco alla guida e armato fino ai denti, con coltelli a serramanico e un’ accetta sotto il sedile. È la scoperta dei carabinieri dopo un intervento per una lite in strada tra due automobilisti. Ma ecco i fatti. Nel pomeriggio dell’altro ieri, a Porto Garibaldi, una lite tra due automobilisti ha reso necessario l’intervento dei carabinieri della stazione di Comacchio, con il supporto di una pattuglia del radiomobile. La segnalazione è arrivata al 112 da parte di uno dei due uomini coinvolti nel diverbio. Una volta sul posto, i militari hanno accertato che l’episodio, inizialmente riconducibile a un semplice alterco stradale, presentava aspetti più seri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In auto accetta e coltelli . Denunciato dopo la lite

Questa mattina a Porto Garibaldi due automobilisti sono finiti nel mirino dei carabinieri dopo una lite furiosa.

Sempre più persone si avventurano in strada portando con sé armi bianche, un fenomeno che desta preoccupazione crescente.

