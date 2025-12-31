SuperEnalotto a Napoli colpo di Capodanno | quanto si è aggiudicato il vincitore
Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 30 dicembre, a Napoli è stato centrato un premio significativo con un “5”, secondo quanto riportato da Agipronews. La vincita si aggiunge alle recenti occasioni di gioco nella regione, confermando l’interesse dei cittadini campani per questa lotteria. Di seguito, i dettagli sulla somma vinta e le implicazioni di questa vincita per il giocatore e il territorio.
La Campania torna a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 30 dicembre, come riporta Agipronews, a Napoli è stato centrato un “5” da 10.663,24 euro. La giocata vincente è stata registrata alla tabaccheria Mautone di via Nardones, 9.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro risale al 22. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Tu si que vales, quanto ha vinto Key La Ferrera e quanto guadagna davvero il vincitore
Leggi anche: Napoletano vincitore al SuperEnalotto: quanto ha vinto con un punto 4SS e un punto 4
SuperEnalotto, centrato un "5" nel cuore di Napoli: la tabaccheria dove è stata giocata la schedina vincente - Nell'estrazione di martedì 30 dicembre, infatti, è stato centrato nella città partenopea un "5" da 10. napolitoday.it
Capodanno a Napoli, maxi sequestro di botti illegali: arrestate 3 persone - Con l'approssimarsi del Capodanno, intensificano i controlli dei carabinieri per contrastare la vendita di botti illegali a Napoli e nella provincia. msn.com
Superenalotto: centrato a Napoli un "5 Stella" da quasi 1,5 milioni di euro - Nessun “6” nella prima estrazione settimanale del SuperEnalotto e il montepremi continua a crescere. msn.com
#Cronache #Superenalotto SuperEnalotto bacia Napoli con una vincita da oltre 52mila euro dlvr.it/TQ45Py x.com
Babbo Natale è passato in anticipo a Napoli, a casa del fortunato vincitore che si è aggiudicato un “5 Stella” al Superenalotto. Nel capoluogo campano è stato infatti centrato nelle scorse ore un “5 stella” dal valore di 1.470.365,25 euro. La combinazione vince - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.