Colpo di fortuna alla Tabaccheria Paris di viale Dante | centrato un 4+1 al Superenalotto

La dea bendata torna a sorridere sulla città. Nei giorni scorsi, presso la Tabaccheria Paris di viale Dante, è stata registrata una vincita al Superenalotto con un 4+1 ottenuto attraverso un sistema giocato in ricevitoria. Il totale del premio, come riportato nell’avviso esposto all’interno del locale, ammonta a 37.957,34 euro, suddiviso tra sei partecipanti al gioco. A ciascuno dei vincitori andranno così circa 5.200 euro, una somma che rappresenta una piacevole sorpresa in vista delle festività. Il sistema – una formula sempre più utilizzata dai giocatori abituali per aumentare le possibilità di successo – si è rivelato vincente, regalando soddisfazione ai suoi componenti e al personale della tabaccheria, che ha accolto con entusiasmo la notizia. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Colpo di fortuna alla Tabaccheria Paris di viale Dante: centrato un 4+1 al Superenalotto

