Colpo all' Ufficio Postale da 75mila euro scarcerato uno della banda

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaro Simeoli, 29 anni di Giugliano in Campania, è stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel novembre 2023, insieme ad altri due complici, aveva partecipato a una rapina presso un ufficio postale di Maddaloni, sottraendo circa 75.000 euro. La procedura giudiziaria prosegue, mentre Simeoli si trova sotto specifici obblighi legali.

Arresti domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico, per Gennaro Simeoli, 29enne di Giugliano in Campania che nel novembre 2023, insieme ad altre due persone hanno messo a segno una rapina da 75mila euro all'ufficio postale di via Carmignano a Maddaloni. E' quanto disposto dal tribunale.

