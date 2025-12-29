Colpo all' Ufficio Postale da 75mila euro scarcerato uno della banda

Gennaro Simeoli, 29 anni di Giugliano in Campania, è stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel novembre 2023, insieme ad altri due complici, aveva partecipato a una rapina presso un ufficio postale di Maddaloni, sottraendo circa 75.000 euro. La procedura giudiziaria prosegue, mentre Simeoli si trova sotto specifici obblighi legali.

Lauropoli: colpo con l’esplosivo all’ufficio postale, sradicato e rubato lo sportello Atm - Il colpo a Lauropoli, frazione di Cassano Ionio, nella notte ai danni della sede di Poste Italiane ... quicosenza.it

Dopo il colpo all’ufficio postale di Cassano nella notte tra lunedì e martedì, un altro assalto è stato messo a segno nel Cosentino. - facebook.com facebook

