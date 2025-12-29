Colpo all' Ufficio Postale da 75mila euro scarcerato uno della banda
Gennaro Simeoli, 29 anni di Giugliano in Campania, è stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel novembre 2023, insieme ad altri due complici, aveva partecipato a una rapina presso un ufficio postale di Maddaloni, sottraendo circa 75.000 euro. La procedura giudiziaria prosegue, mentre Simeoli si trova sotto specifici obblighi legali.
