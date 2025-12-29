Rapina all’ufficio postale a Maddaloni da 75mila euro | scarcerato 31enne di Giugliano

Gennaro Simeoli, 31 anni di Giugliano, è stato scarcerato dopo l’arresto per la rapina all’ufficio postale di Maddaloni, avvenuta di recente. L’uomo era stato accusato di aver sottratto più di 75mila euro con modalità violente e di aver sequestrato una persona. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre l’indagine prosegue per chiarire i dettagli e le responsabilità.

Scarcerato Gennaro Simeoli, classe' 94 di Giugliano. Era stato arrestato con l'accusa di aver rapinato a mano armata l'ufficio postale di Maddaloni e di aver portato via un bottino di oltre 75mila euro: le accuse sono di rapina pluriaggravata e di sequestro di persona.

