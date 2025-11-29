L’asteroide Eros arriva stanotte | un colosso spaziale visibile a occhio nudo quasi Ecco l’ora esatta

La sera di domenica 30 novembre 2025 offre agli appassionati di astronomia in Italia e nel mondo un’opportunità eccezionale: l’osservazione dell’asteroide (433) Eros, un colosso spaziale lungo oltre 34 chilometri. Questo corpo celeste detiene il titolo di essere il primo asteroide vicino alla Terra (Near-Earth Object) mai scoperto, rendendo il suo passaggio un evento di grande rilevanza scientifica e storica. Sebbene l’asteroide transiterà a una distanza di circa 60 milioni di chilometri dalla superficie terrestre, garantendo un passaggio del tutto sicuro, la sua visibilità sarà notevole sia tramite strumenti dedicati che attraverso una diretta streaming organizzata per l’occasione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

