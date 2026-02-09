Colon irritabile | la novità nel trattamento è gestire la sindrome anche con l' aiuto dello psicologo

Da vanityfair.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova strada nel trattamento del colon irritabile. Oltre a medici e nutrizionisti, ora anche gli psicologi giocano un ruolo importante. Sempre più spesso, i pazienti trovano beneficio nel coinvolgere uno psicoterapeuta per affrontare meglio i sintomi e migliorare la qualità di vita. La novità sta nel considerare anche gli aspetti psicologici, che possono influenzare molto il disturbo.

Ne abbiamo parlato contemporaneamente con tre specialisti ciascuno dei quali rappresenta una delle tappe che ogni paziente affronta, specialmente durante la fase acuta. Insieme a loro, ripercorrendo sintomatologia e fasi, abbiamo disegnato una nuova possibilità terapeutica a partire dalla testa. Perché l’innovazione, sul fronte del trattaento, arriva dalla psicoterapia. Un corpo, due cervelli L’intestino viene ormai comunemente definito il nostro «secondo cervello». Ma come funziona lo scambio tra i due apparati? Come si influenzano a vicenda e che cosa dicono gli studi in relazione alla sindrome del colon irritabile? Lo abbiamo chiesto Adele Stangoni, Medico di Assistenza Primaria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

colon irritabile la novit224 nel trattamento 232 gestire la sindrome anche con l aiuto dello psicologo

© Vanityfair.it - Colon irritabile: la novità nel trattamento è gestire la sindrome anche con l'aiuto dello psicologo

Approfondimenti su Colon Irritabile Trattamento

Stitichezza, tra falsi miti e abitudini sbagliate: “Il colon irritabile rappresenta una delle cause primarie”

Sindrome di Alagille, ok Aifa a rimborso trattamento prurito colestatico 

L'Aifa ha dato il via libera al rimborso di odevixibat, il farmaco che aiuta a ridurre il prurito legato alla sindrome di Alagille.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

CIBI COLON IRRITABILE: cosa evitare/limitare e cosa scegliere #nutrizionista #dieta #colon #cibo

Video ??CIBI COLON IRRITABILE: cosa evitare/limitare e cosa scegliere #nutrizionista #dieta #colon #cibo

Ultime notizie su Colon Irritabile Trattamento

colon irritabile la novitàColon irritabile: la novità nel trattamento è gestire la sindrome anche con l'aiuto dello psicologoNon solo gastroenterologo e nutrizionista: l'approccio più innovativo include anche l'intervento dello psicoterapeuta. Per regolare il sistema nervoso autonomo e contribuire al miglioramento della qua ... vanityfair.it

Alimentazione per colon irritabile: consigli e strategieScopri l'alimentazione consigliata per gestire il colon irritabile. Riduci il dolore e migliorare la qualità della vita con una dieta adatta. microbiologiaitalia.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.