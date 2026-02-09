Colon irritabile | la novità nel trattamento è gestire la sindrome anche con l' aiuto dello psicologo

Una nuova strada nel trattamento del colon irritabile. Oltre a medici e nutrizionisti, ora anche gli psicologi giocano un ruolo importante. Sempre più spesso, i pazienti trovano beneficio nel coinvolgere uno psicoterapeuta per affrontare meglio i sintomi e migliorare la qualità di vita. La novità sta nel considerare anche gli aspetti psicologici, che possono influenzare molto il disturbo.

Ne abbiamo parlato contemporaneamente con tre specialisti ciascuno dei quali rappresenta una delle tappe che ogni paziente affronta, specialmente durante la fase acuta. Insieme a loro, ripercorrendo sintomatologia e fasi, abbiamo disegnato una nuova possibilità terapeutica a partire dalla testa. Perché l’innovazione, sul fronte del trattaento, arriva dalla psicoterapia. Un corpo, due cervelli L’intestino viene ormai comunemente definito il nostro «secondo cervello». Ma come funziona lo scambio tra i due apparati? Come si influenzano a vicenda e che cosa dicono gli studi in relazione alla sindrome del colon irritabile? Lo abbiamo chiesto Adele Stangoni, Medico di Assistenza Primaria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

