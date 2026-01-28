L'Aifa ha dato il via libera al rimborso di odevixibat, il farmaco che aiuta a ridurre il prurito legato alla sindrome di Alagille. Ora i pazienti con questa malattia rara avranno un aiuto concreto anche nel sistema pubblico, dopo l’approvazione ufficiale pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale di odevixibat (Kayfanda*) per il trattamento del prurito colestatico associato alla sindrome di Alagille (Algs) - Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27-1-2026. Lo annuncia Ipsen in una nota, spiegando che odevixibat è un inibitore potente, selettivo e reversibile del trasportatore ileale degli acidi biliari (Ibat), indicato per il trattamento del prurito colestatico associato all'Algs in pazienti di età pari o superiore a 6 mesi. La sindrome di Alagille - si legge - è una malattia genetica rara autosomica dominante causata da mutazioni nei geni Jag1 o Notch2, che di solito si manifesta nei primi 3 mesi di vita e colpisce circa 1 su 30mila-50mila nati vivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sindrome di Alagille, ok Aifa a rimborso trattamento prurito colestatico

