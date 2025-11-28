Stitichezza tra falsi miti e abitudini sbagliate | Il colon irritabile rappresenta una delle cause primarie

Un gastroenterologo e un dietista hanno spiegato a Fanpage.it le cause e i rimedi per gestire efficacemente la stitichezza e migliorare il benessere intestinale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Vero o Falso? Se soffri di stitichezza cronica è perché mangi male. Dicci la tua. E se vuoi conoscere la verità, scopri di più nel link al primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Disturbi della digestione: colpiti due italiani su tre, i falsi miti e come combatterli - Che si tratti di gonfiore, pesantezza o acidità di stomaco, i disturbi digestivi colpiscono due italiani su tre. ilsole24ore.com scrive

Mal di schiena: sfatati i falsi miti che peggiorano i dolori - A rendere il problema ancora più diffuso contribuisce un’abbondanza di convinzioni errate e spesso anche dannose. Lo riporta notizie.tiscali.it

Le dritte per un sorriso smagliante, senza filtri Instagram e falsi miti - Un bel sorriso è il nostro primo biglietto da visita e la prima cosa che mostriamo di noi stessi quando ci presentiamo agli altri. Come scrive tgcom24.mediaset.it