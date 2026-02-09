La polizia ha sequestrato più di 100 chili di cocaina in un tir a Massa Carrara. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato la droga nascosta nella motrice del camion e hanno arrestato l’autista. La sostanza avrebbe un valore di circa tre milioni di euro sul mercato nero.

Eseguito un arresto nella zona industriale di Massa. Il conducente di un autoarticolato è stato fermato dopo che gli agenti hanno scoperto la droga nascosta nel mezzo. L’operazione ha impedito l’immissione sul mercato di un ingente quantitativo di stupefacente destinato alle piazze di spaccio del nord ovest. Il controllo e la scoperta della cocaina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato con un controllo di routine da parte degli agenti della questura di Massa Carrara. Un autoarticolato, parcheggiato in modo anomalo nei pressi della zona industriale vicino allo stadio di Massa, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cocaina per tre milioni di euro nella motrice di un tir a Massa Carrara, così l'autista è stato incastrato

Approfondimenti su Massa Carrara Polizia

La polizia di Massa Carrara ha fermato un camion con targa straniera e ha trovato più di un quintale di cocaina a bordo.

La Polizia di Massa ha intercettato un tir con un carico record di cocaina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Massa Carrara Polizia

Argomenti discussi: Massa, un quintale di cocaina in un tir: ecco dove si trovava la droga; Nel camion con un quintale di cocaina. La droga (che avrebbe fruttato 3 milioni di euro) in mezzo ai fertilizzanti; Pensano sia ladro di camion e lo fermano, sul mezzo un quintale di cocaina per 3 milioni di euro: il video; Massa Carrara, sequestrati 100 panetti di cocaina pura: erano nascosti in un tir.

Cocaina per tre milioni di euro nella motrice di un tir a Massa Carrara, così l'autista è stato incastratoSequestrati oltre 100 kg di cocaina e arrestato il conducente di un autoarticolato durante un controllo della Polizia a Massa Carrara. virgilio.it

Massa Carrara, un arresto per detenzione di oltre un quintale di cocainaUn semplice controllo effettuato dai poliziotti della questura di Massa Carrara su un autoarticolato si è trasformato nel sequestro di oltre un quintale di cocaina, dal valore stimato all’ingrosso di ... poliziadistato.it

Morti sul lavoro: Lucca in zona bianca, Massa-Carrara in zona rossa In Toscana, nel 2025, in 67 hanno perso la vita mentre lavoravano. L'Osservatorio sicurezza e ambiente "Vega" ha elaborato i dati per comparare le varie province e vedere l'incidenza della facebook

Massa-Carrara, un quintale di cocaina a bordo del tir: arrestato autista x.com