Nella motrice un quintale di cocaina purissima | arrestato il conducente di un tir

La Polizia di Massa ha intercettato un tir con un carico record di cocaina. Nel veicolo, nascosto tra la merce, c’era un quintale di droga pura, pronto a finire nelle piazze dello spaccio del Nord Ovest. Il conducente è stato arrestato sul posto.

MASSA – Un colpo durissimo allo spaccio è stato messo a segno dalla Polizia di Stato di Massa Carrara, che ha intercettato un carico record di cocaina pronto a inondare le piazze di spaccio del Nord Ovest. Oltre un quintale di polvere bianca purissima è stato rinvenuto a bordo di un autoarticolato con targa straniera, fermo in una sosta che ha immediatamente insospettito gli agenti impegnati nel controllo del territorio. In manette è finito il conducente, un uomo di nazionalità rumena, ora rinchiuso nel carcere di Massa a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione è scattata nei pressi dello stadio di Massa, a ridosso della zona industriale, un’area finita sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine a causa dei frequenti furti ai danni dei mezzi pesanti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

