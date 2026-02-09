Cnpr forum | Il ‘capitale umano' è la chiave per la competitività

Questa mattina si è svolto il forum del Cnpr, dove si è parlato di come il capitale umano sia fondamentale per la competitività delle imprese. Gli esperti hanno sottolineato che investire nelle persone diventa sempre più decisivo in un mondo che cambia rapidamente, tra innovazione digitale, transizione ecologica e sfide demografiche. La discussione ha mostrato come le aziende devono puntare sulla formazione e sulla valorizzazione del loro personale per restare al passo.

«Tra i grandi cambiamenti che stanno ridisegnando il nostro tempo, l'innovazione digitale rappresenta senza dubbio una delle trasformazioni più profonde e sfidanti, insieme alla transizione ecologica e a quella demografica, che costituiscono altri due grandi spartiacque di questo secolo. L'innovazione digitale è un processo che dobbiamo governare, non subire. Non va interpretata soltanto come una trasformazione tecnologica, ma come un cambiamento profondamente culturale e istituzionale. È fondamentale non limitarsi a rincorrere il progresso, ma accompagnarlo, compatibilmente con i tempi, evitando che produca fratture sociali troppo marcate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

