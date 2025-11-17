Cnpr Forum | Cybersecurity e sostenibilità la nuova frontiera del rischio digitale
“Servono sobrietà digitale, cultura della cybersicurezza e investimenti nelle nuove tecnologie, ma anche certezza delle origini dei dati, tutela dell’informazione e formazione continua per tutti i cittadini. La transizione digitale non va frenata, va governata. Il digitale consuma energia e risorse, ma riduce la necessità di mobilità, accelera la ricerca e connette le competenze. Un concetto fondamentale è che la sicurezza informatica non è un costo, ma è parte integrante di ciò che dà valore ai nostri beni e al nostro lavoro. Le vulnerabilità delle nostre imprese, delle istituzioni e dei privati cittadini sono note: software non aggiornati, una superficie di attacco sempre più ampia e affidamento su fornitori extraeuropei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
LUNEDÌ 10 NOVEMBRE ORE 17 Torna l'appuntamento settimanale targato CNPR. Ogni settimana un nuovo tema da affrontare relativo ad economia, previdenza e lavoro. CYBERSECURITY E SOSTENIBILITA', LA NUOVA FRONTIERA DEL - facebook.com Vai su Facebook
Cnpr Forum: "Prevenire i rischi per le aziende" - "Bisogna dare sollievo alle imprese dopo questo lungo periodo di crisi al quale si è aggiunta una pesante crisi energetica come conseguenza del conflitto in Ucraina. Secondo ilmessaggero.it
