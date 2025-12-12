Kiratech al fianco di Red Hat e Nutanix nell’innovazione cloud-native in Italia

Kiratech conferma il suo impegno nell’innovazione tecnologica in Italia, collaborando con Red Hat e Nutanix. La partecipazione agli eventi Red Hat Summit e Next On Tour sottolinea la volontà di supportare le imprese italiane nel percorso di trasformazione digitale, puntando su soluzioni cloud-native e approcci data-driven per favorire la crescita e la competitività.

La partecipazione al Red Hat Summit e al Next On Tour di Nutanix conferma la volontà di Kiratech di lavorare insieme ai propri partner strategici per accompagnare le imprese italiane in un percorso di innovazione sempre più data-driven Verona, 11 dicembre 2025 – Kiratech s.p.a., azienda leader italiana nelle soluzioni cloud-based, ha preso parte in qualità di sponsor al Red Hat Summit: Connect 2025, l’evento targato Red Hat che nella giornata del 12 novembre ha trasformato la Nuvola dell’EUR a Roma nell’epicentro dell’innovazione open-source. Con oltre 3000 partecipanti e 56 aziende presenti, il Red Hat Summit ha rappresentato un’occasione preziosa per confrontarsi con esperti e partner strategici su Intelligenza Artificiale, cloud ibrido e automazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Kiratech al fianco di Red Hat e Nutanix nell’innovazione cloud-native in Italia

