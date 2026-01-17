Chi è Clizia Incorvaia | la separazione da Francesco Sarcina e l’amore con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia, influencer e mamma, si presenta a ‘Verissimo’ per condividere il suo percorso personale. Dopo la separazione da Francesco Sarcina, ha trovato nuova serenità accanto a Paolo Ciavarro. In questa intervista, ripercorre le tappe della sua vita, tra famiglia e amore, offrendo uno sguardo sincero e sobrio sulla propria esperienza.

Milano, 17 gennaio 2026 – Un'influencer, ma soprattutto una mamma dolcissima e una moglie innamorata del suo uomo: Clizia Incorvaia torna a 'Verissimo' per raccontarsi. La showgirl sarà in studio con Silvia Toffanin domenica 18 gennaio. Clizia Incorvaia: chi è. Nata a Pordeone il 10 ottobre 1980, è cresciuta in Sicilia ad Agrigento. Studia Scienze della comunicazione alla Cattolica di Milano e, nel capoluogo meneghino, lavora come modella. Inizia la sua carriera in tv comparendo in diversi spot televisivi e videoclip musicali e, nel 2008, partecipa a 'Markette' di Piero Chiambretti. Il conduttore la vuole l'anno successivo al 'Chiambretti night'. Nella casa più spiata d'Italia, però, Clizia Incorvaia trova l'amore: è qui che conosce, infatti, Paolo Ciavarro e nel 2022 i due diventano genitori di Gabriele.

Perché si sono lasciati Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia? Accuse violenza domestica/ La denuncia di lui - Oggi, 22 settembre, Clizia Incorvaia sarà ospite a La Volta Buona, il talk show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, dove parlerà dell’ultimo complicato anno della sua vita. ilsussidiario.net

Clizia Incorvaia a processo per le foto della figlia sui social: l’accusa dell’ex Francesco Sarcina - L’ex marito, Francesco Sarcina, dal quale ha divorziato nel 2018, l’avrebbe accusata un anno fa di aver utilizzato le ... dilei.it

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, serata in maschera all’insegna del divertimento e della leggerezza Quanto stanno bene insieme così #PaoloCiavarro #CliziaIncorvaia #seratainmaschera #fblifestyle - facebook.com facebook

