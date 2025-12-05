Crisi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | l’intervento di Micol

Anticipazionitv.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clizia Incorvaia ha confermato che con Paolo Ciavarro c’è stata una piccola crisi e che in quei giorni la presenza della sorella Micol è stata decisiva. Senza drammi e senza sovraesposizione, la coppia ha preferito parlare di comportamenti e abitudini quotidiane, più che puntare il dito: una fotografia realistica della vita insieme, fatta di incastri e imperfezioni. Ecco cosa è accaduto davvero. Chiara Ferragni lasciata da Giovanni Tronchetti Provera? Il possibile motivo Il racconto di Clizia sulla crisi con Paolo Ciavarro. Nel salotto di Caterina Balivo, Clizia ha spiegato che “ un mese fa io e Paolo abbiamo affrontato una crisi ”, chiarendo che in casa si sono sommati richiami e nervosismi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Crisi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: l'intervento di Micol

