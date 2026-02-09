claudio del re ha fatto tanto per il lago

Claudio Del Re ha lasciato un segno importante sul lago di Chiusi. Senza il suo contributo, molte delle iniziative e i progressi fatti finora non sarebbero stati possibili. La sua scomparsa nel novembre 2024 ha lasciato un vuoto difficile da colmare, ma il suo lavoro resta come esempio di impegno e passione per il territorio.

"Senza il fondamentale contributo del consigliere Claudio Del Re, scomparso purtroppo nel novembre 2024, tutto quello che stiamo facendo per il lago di Chiusi non sarebbe stato possibile". Così il sindaco della cittadina etrusca, Gianluca Sonnini, ha ricordato l’ex capogruppo di maggioranza in consiglio comunale, con delega proprio per il Chiaro, nel corso della conferenza pubblica promossa dall’amministrazione comunale, nella giornata di sabato, per fare il punto sullo stato di avanzamento per gli interventi del lago. "E’ stata una figura fondamentale - ha detto Sonnini - che ha ispirato tutto il percorso avviato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

