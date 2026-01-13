Zelensky | ‘il regime iraniano ha fatto tanto male all’Ucraina’

Da imolaoggi.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Zelensky ha sottolineato come il regime iraniano abbia causato notevoli danni all'Ucraina. Ha inoltre espresso il desiderio condiviso da molte persone di tutto il mondo affinché il popolo iraniano possa finalmente liberarsi dall’attuale governo. Questa dichiarazione evidenzia le tensioni internazionali e il desiderio di cambiamento in Iran, riflettendo le preoccupazioni riguardo alle conseguenze di un regime autoritario sulle popolazioni coinvolte.

''ogni persona perbene su questo pianeta desidera davvero che il popolo iraniano si liberi finalmente dall'attuale regime''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky 8216il regime iraniano ha fatto tanto male all8217ucraina8217

© Imolaoggi.it - Zelensky: ‘il regime iraniano ha fatto tanto male all’Ucraina’

Leggi anche: Gli errori che il regime iraniano non ha intenzione di evitare con Trump

Leggi anche: Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

zelensky 8216il regime iranianoGli errori che il regime iraniano non ha intenzione di evitare con Trump - Teheran continua con la repressione dentro e la propaganda fuori e non capisce che il capo della Casa Bianca fa sul serio ... ilfoglio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.