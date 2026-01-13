Zelensky | ‘il regime iraniano ha fatto tanto male all’Ucraina’

Il presidente Zelensky ha sottolineato come il regime iraniano abbia causato notevoli danni all'Ucraina. Ha inoltre espresso il desiderio condiviso da molte persone di tutto il mondo affinché il popolo iraniano possa finalmente liberarsi dall’attuale governo. Questa dichiarazione evidenzia le tensioni internazionali e il desiderio di cambiamento in Iran, riflettendo le preoccupazioni riguardo alle conseguenze di un regime autoritario sulle popolazioni coinvolte.

