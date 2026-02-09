Classifica film al botteghino 2 febbraio – 8 febbraio

Questa settimana al botteghino italiano, i cinema hanno ripreso a riempirsi di pubblico. La classifica dei film più visti dal 2 al 8 febbraio mostra alcune novità e conferme tra le preferenze degli spettatori. I dati indicano quali sono i titoli che hanno attirato di più le persone nelle sale in questo periodo.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 2 febbraio all'8 febbraio. 1 Le cose non dette. Regia: Gabriele Muccino Cast: Margherita Pantaleo, Beatrice Savignani, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria Genere: Drammatico, Italia 2026, 114 min. 2 Agata Christian – Delitto sulle nevi. Regia: Eros Puglielli Cast: Paolo Calabresi, Marcello Macchia, Giorgio Colangeli, Sara Croce Genere: Commedia, Italia 2026, 105 min. 3 Lavoreremo da grandi. Regia: Antonio Albanese Cast: Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero Genere: Commedia, Italia 2026, 110 min.

