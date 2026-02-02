Classifica film al botteghino 26 gennaio – 1 febbraio

La settimana al cinema si apre con un nuovo successo per un film italiano, che conquista la vetta della classifica al botteghino. Sono diversi i titoli che hanno attirato il pubblico, ma sono ancora in testa le pellicole più attese. I cinema italiani registrano un afflusso consistente di spettatori, mentre alcuni film stranieri cercano di conquistare il pubblico con nuove uscite. La corsa ai biglietti continua, e il panorama cinematografico si fa sempre più vivo.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 26 gennaio al 1 febbraio. 1 Le cose non dette. Regia: Gabriele Muccino Cast: Margherita Pantaleo, Beatrice Savignani, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria Genere: Drammatico, Italia 2026, 114 min. 2 Buen Camino. Regia: Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari Commedia, Italia 2025, 90 min. 3 Marty Supreme. Regia: Josh Safdie Cast: Kevin Loreque, Hailey Gates, Alison Bartlett, Fred Hechinge Genere: Biografico, Drammatico, Sportivo, Stati Uniti 2025, 149 min.. 4 La grazia.

