Classifica film al botteghino 26 gennaio – 1 febbraio

Da nonewsmagazine.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana al cinema si apre con un nuovo successo per un film italiano, che conquista la vetta della classifica al botteghino. Sono diversi i titoli che hanno attirato il pubblico, ma sono ancora in testa le pellicole più attese. I cinema italiani registrano un afflusso consistente di spettatori, mentre alcuni film stranieri cercano di conquistare il pubblico con nuove uscite. La corsa ai biglietti continua, e il panorama cinematografico si fa sempre più vivo.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 26 gennaio al 1 febbraio. 1 Le cose non dette. Regia: Gabriele Muccino Cast: Margherita Pantaleo, Beatrice Savignani, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria Genere: Drammatico, Italia 2026, 114 min. 2 Buen Camino. Regia: Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari Commedia, Italia 2025, 90 min. 3 Marty Supreme. Regia: Josh Safdie Cast: Kevin Loreque, Hailey Gates, Alison Bartlett, Fred Hechinge Genere: Biografico, Drammatico, Sportivo, Stati Uniti 2025, 149 min.. 4 La grazia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

classifica film al botteghino 26 gennaio 8211 1 febbraio

© Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (26 gennaio – 1 febbraio)

Approfondimenti su Classifica BoxOffice

Classifica film al botteghino (12 gennaio – 18 gennaio)

Ecco la classifica dei film più visti nelle sale italiane dal 12 al 18 gennaio.

Classifica film al botteghino (19 gennaio – 25 gennaio)

Ecco la classifica dei film al box office in Italia dal 19 al 25 gennaio, con dettagli sui titoli più visti e le tendenze della settimana nei cinema nazionali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Best DreamWorks VS Warner Bros. Animation Movies of All Time (1993 - 2026) Ranked

Video Best DreamWorks VS Warner Bros. Animation Movies of All Time (1993 - 2026) Ranked

Ultime notizie su Classifica BoxOffice

Argomenti discussi: Deluso Zalone, 'Buen camino' non è il film più visto di sempre; Box Office Italia di ieri: i 10 Film più visti al Cinema Mercoledì 28 Gennaio 2026; Box Office week-end del 23/01/2026; Checco Zalone campione d’incassi, ma la delusione è dietro l’angolo: ‘Buen Camino’ non è il film più visto in Italia.

classifica film al botteghinoChecco Zalone re del box office in Italia, la classifica dei 6 film campioni d’incassi: dal record al debuttoDa ‘Cado dalle nubi’ a ‘Buen Camino’, negli ultimi anni l’attore ha fatto una vera e propria scalata record, dando vita a un fenomeno che rimarrà nella storia. libero.it

Avatar: Fuoco e Cenere entra nella storia del cinema: è tra i 30 film con i maggiori incassi di sempre nel mondoAvatar: Fuoco e Cenere entra nella top 30 dei film con i maggiori incassi di sempre al botteghino mondiale, rafforzando il dominio della saga di James Cameron ... libero.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.