Nel 2025, il numero di decessi causati da disastri naturali ha raggiunto il suo minimo storico, con solo 0,8 decessi ogni 100. Secondo l’Università di Lovanio, questa diminuzione riflette miglioramenti nelle strategie di prevenzione e risposta agli eventi meteorologici estremi. Un dato che evidenzia un progresso nella gestione dei rischi naturali e la crescente attenzione alla sicurezza delle comunità.

Secondo l’Università di Lovanio, il 2025 è stato l’anno con il numero inferiore di morti per via di eventi meteo estremi: 0,8 decessi ogni 100.000 persone. Eppure l’Ue insiste con il cambiamento climatico e le norme green che penalizzano imprese e consumatori. Da ieri è pienamente operativo il Cbam, ovvero il meccanismo di adeguamento delle emissioni di carbonio alle frontiere. Funzionerà più o meno così: chi farà entrare nell’Unione europea prodotti ad alta intensità di CO2 - acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno - è obbligato a comprare certificati da pagare in base al prezzo del carbonio applicato nel mercato europeo tramite i cosiddetti Ets, un complicato sistema di scambio delle quote di emissione. 🔗 Leggi su Laverita.info

