Cittadella stop al Piacenza I playoff restano a tiro

Nella sfida tra Cittadella e Piacenza, il risultato si è concluso con un pareggio 1-1, mantenendo vive le speranze playoff per entrambe le squadre. La partita, disputata con equilibrio e intensità, ha visto momenti di pressione da entrambe le parti. Con questo risultato, il percorso verso la qualificazione rimane aperto, offrendo ulteriori opportunità nelle prossime giornate di campionato.

PIACENZA 1 CITTADELLA 1 PIACENZA (4-3-1-2): Ribero; Cabri (39’st Ciuffo), Sbardella, Martinelli, Bertin; Lordkipanidze (39’pt Mazzaglia), Putzolu, Poledri; Campagna (45’st Garnero); D’Agostino (20’st Mustacchio), Manuzzi (19’st Trombetta). A disp. Kolgecaj, Silva, Bianchetti, Sartorelli. All. Franzini. CITTADELLA (4-4-2): Anino; Carretti, Fort, Boccaccini, Calanca; Morello (39’st Sala), Marchetti (29’st Dodaro), Mandelli, Camara (12’st Sardella); Arrondini (31’st Formato), Caprioni (43’st Teresi). A disp. Celenza, Manzotti, Sabotic, Barozzini. All. Bertani (Gori squalificato). Arbitro: Papagno di Roma 2 Reti: 14’ Morello, 16’ Campagna Note: spettatori 1858, ammonito Carretti La Cittadella conferma di poter restare con merito al tavolo delle "big" del campionato (-4 dai playoff) portando a casa un punto meritato dal " Garilli " di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadella, stop al Piacenza. I playoff restano a tiro Leggi anche: Cittadella, super sfida a Piacenza Leggi anche: Cittadella, ecco la terza meraviglia di fila. 1 a 0 all'Inter Under 23, Iori in zona playoff La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cittadella, stop al Piacenza. I playoff restano a tiro; Piacenza - Franzini mette nel mirino il Cittadella Vis. «A Desenzano abbiamo sbagliato, ora torniamo subito a correre»; Piacenza-Cittadella Vis Modena 1-1, il tabellino. Cittadella, stop al Piacenza. I playoff restano a tiro - 2): Ribero; Cabri (39’st Ciuffo), Sbardella, Martinelli, Bertin; Lordkipanidze (39’pt Mazzaglia), Putzolu, Poledri; Campagna ... msn.com

Piacenza-Cittadella Vis Modena: 1-1, sblocca Morello pareggia Campagna - Brivido Piacenza: Camara si porta a spasso a destra Putzolu, cross in area piccola, male l'intervento di Ribero, palla a Morello che calcia a botta sicura a porta vuota ma Martinelli sulla ... sportpiacenza.it

Serie D - Piacenza ancora ingolfato, al Garilli termina 1-1 contro il Cittadella - Apre Morello per gli ospiti, poi pareggio immediato di Campagna, ma i biancorossi si spengono pian piano con una ripresa piuttosto anonima. sportpiacenza.it

