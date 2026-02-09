Cittadella a usi misti all’ex Olivetti Il governo non è una visione astratta

La città di Cittadella si prepara a cambiare volto con il progetto di riqualificazione dell’ex stabilimento Olivetti. Il governo ha confermato di voler seguire da vicino l’operazione, sottolineando che non si tratta solo di un’idea astratta, ma di un intervento concreto. Nel frattempo, il Partito Democratico critica il piano, facendo leva soprattutto sul tono delle dichiarazioni ufficiali, più che sui contenuti delle proposte. La discussione si infiamma mentre i lavori sembrano avvicinarsi.

"Le dichiarazioni del gruppo consiliare del Partito Democratico colpiscono più per il tono che per il merito delle questioni sollevate. Un linguaggio carico di giudizi e allusioni personali non contribuisce a qualificare il dibattito pubblico né aiuta la città a comprendere con chiarezza le scelte in discussione". Così il sindaco Francesco Persiani respinge al mittente gli attacchi del Pd. Urbanistica e variante ex Olivetti ancora al centro del confronto politico. Scambio al vetriolo tra il primo cittadino e gli esponenti Dem. "In materia urbanistica non esistono verità assolute, ma visioni diverse e tutte legittime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

