Emergenza maltempo Fratoianni Avs | Danni inimmaginabili Governo usi risorse del Ponte Stretto – Il video

In seguito all’emergenza causata dal ciclone Harry, sono stati evidenziati gravi danni e risorse insufficienti da parte del Governo. Fratoianni di Avs invita a utilizzare le risorse del Ponte Stretto per affrontare l’emergenza e sostenere le aree colpite. È fondamentale un intervento tempestivo e mirato per mitigare gli effetti del maltempo e garantire la ripresa delle zone interessate.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Il ciclone Harry ha provocato danni immaginabili. Il Governo ha stanziato briciole. Si stanzino i soldi dell'opera inutile del Ponte sullo Stretto non solo per ripagare i danni, ma per politiche di adattamento e di transizione di fronte alla crisi climatica" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

In seguito ai danni causati dal ciclone Harry, stimati intorno ai 2 miliardi di euro, il governo ha stanziato 100 milioni di euro.

