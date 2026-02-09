Città della Pieve chiusura temporanea della statale 308

La statale 308 a Città della Pieve è stata chiusa temporaneamente dopo un incidente di mercoledì 4 febbraio. Un camion è finito nel torrente Chianetta a circa 3 chilometri da Ponticelli, in direzione Chiusi. La Provincia di Perugia ha deciso di bloccare il traffico per permettere i soccorsi e mettere in sicurezza la zona. La strada resterà chiusa fino a quando i lavori di recupero non saranno completati.

Traffico interrotto dalle 8.00 alle 15.00 di martedì 10 febbraio per consentire la rimozione del camion uscito fuori strada Città della Pieve, chiusura temporanea di un tratto della statale 308. La chiusura è prevista per la giornata di domani, 10 febbraio, dalle ore 8.00 alle ore 15.00, precisamente nel tratto compreso al Km. 0 + 000 al Km. 5 + 400. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione del semirimorchio caduto nel torrente sottostante. La strada rimarrà chiusa fino al termine delle operazioni di recupero.

