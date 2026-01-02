Epifania a Città della Pieve la befana torna a volare sui tetti della città

Il 6 gennaio a Città della Pieve torna l’evento tradizionale dell’Epifania, con la befana che sorvola i tetti della città. Un momento speciale che richiama cittadini e visitatori, offrendo un’occasione di festa e tradizione. La manifestazione, consolidata nel tempo, rappresenta un aspetto importante del calendario locale, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale e le usanze della comunità.

