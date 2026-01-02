Epifania a Città della Pieve la befana torna a volare sui tetti della città

Da perugiatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio a Città della Pieve torna l’evento tradizionale dell’Epifania, con la befana che sorvola i tetti della città. Un momento speciale che richiama cittadini e visitatori, offrendo un’occasione di festa e tradizione. La manifestazione, consolidata nel tempo, rappresenta un aspetto importante del calendario locale, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale e le usanze della comunità.

Nella giornata di martedì 6 gennaio torna a Città della Pieve uno degli appuntamenti più attesi dell’Epifania, con uno spettacolo unico nel suo genere. Anche quest’anno la città si prepara ad accogliere l’allegra vecchietta che distribuirà sorrisi, gioia e dolciumi.Il momento più emozionante sarà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Epifania di gioco e divertimento per i più piccoli, in biblioteca torna la tombola della Befana

Leggi anche: Sui tetti di Palermo, speciale Epifania: apertura straordinaria della Torre di San Nicolò

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Befana: calze, cioccolata e tradizioni. In crescita i dolci artigianali. Cosa mettere dentro - E i bambini sono già pronti a ricevere dolci doni: cioccolato, dolcetti, confettini della tradizione che riempiranno le calze che la vecchietta ... quotidianodipuglia.it

Epifania: nella calza della Befana le caramelle sono sempre protagoniste - Una tradizione che porta con sé un’atmosfera di festa capace di unire le famiglie e creare ricordi pieni di gioia che si tramandano nel tempo. tgcom24.mediaset.it

Epifania, ecco dove festeggiare la Befana a Roma: da Piazza Navona alle periferie, tutti gli eventi della Capitale - Dispiace sempre, certo, ma avremo modo di consolarci: da Piazza Navona alle periferie, un ricco programma di iniziative culturali si svolgeranno ... ilmessaggero.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.