Epifania a Città della Pieve la befana torna a volare sui tetti della città
Il 6 gennaio a Città della Pieve torna l’evento tradizionale dell’Epifania, con la befana che sorvola i tetti della città. Un momento speciale che richiama cittadini e visitatori, offrendo un’occasione di festa e tradizione. La manifestazione, consolidata nel tempo, rappresenta un aspetto importante del calendario locale, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale e le usanze della comunità.
Nella giornata di martedì 6 gennaio torna a Città della Pieve uno degli appuntamenti più attesi dell’Epifania, con uno spettacolo unico nel suo genere. Anche quest’anno la città si prepara ad accogliere l’allegra vecchietta che distribuirà sorrisi, gioia e dolciumi.Il momento più emozionante sarà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
